Синоптики предупредили о погодных переменах

1462 просмотра
Вторник, 19 февраля 2019, 12:37

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине изменится: ожидается падение атмосферного давления и перемещение влажного и более теплого воздуха с Западной Европы.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным метеорологов, в среду, 20 февраля, в большинстве областей температура повысится, но днем почти везде увеличится облачность.

В целом по стране без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. На дорогах северо-восточной части и района Карпат местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Левобережье 4-9° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 10°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 февраля самая высокая температура днем была 9,2° в 1925 г., самая низкая ночью -25° в 1895 г.

На четверг, 21 февраля, синоптики прогнозируют на Левобережье слабый мокрый снег, днём в западных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах северо-восточной части и Карпат местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток в Украине от 3° мороза до 2° тепла (днём на юге и западе страны 4-9° тепла).

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
По теме
Зима в Киеве побила температурный рекорд 139-летней давности 18 февраля 2019, 13:49
Украину ночью приморозит, но дальше снова будет тепло 18 февраля 2019, 12:51
Спасатели предупреждают об опасности лавин 17 февраля 2019, 21:19
Все новости
Главные новости
Фонд гарантирования может потерять активы на 9 миллиардов
"Не учите украинцев быть Европой" – Туск в Киеве
СМИ нашли неофициальные миллионные расходы жены прокурора-антикоррупционера
Министр объяснил, на кого направлен законопроект о трудоустройстве ФЛП
Все новости
исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

мнение

6 нелепостей, которым срочно нужно перестать верить

исследование

Фото щенков учат ваш мозг больше любить партнера

исследование

Чем кофе может помочь людям с диабетом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів