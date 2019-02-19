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Синоптики предупредили о погодных переменах

Вторник, 19 февраля 2019, 11:37

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине изменится: ожидается падение атмосферного давления и перемещение влажного и более теплого воздуха с Западной Европы.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным метеорологов, в среду, 20 февраля, в большинстве областей температура повысится, но днем почти везде увеличится облачность.

В целом по стране без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. На дорогах северо-восточной части и района Карпат местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Левобережье 4-9° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 10°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 февраля самая высокая температура днем была 9,2° в 1925 г., самая низкая ночью -25° в 1895 г.

На четверг, 21 февраля, синоптики прогнозируют на Левобережье слабый мокрый снег, днём в западных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах северо-восточной части и Карпат местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток в Украине от 3° мороза до 2° тепла (днём на юге и западе страны 4-9° тепла).

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

 

Темы: погода
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