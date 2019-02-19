Россия пыталась сорвать выборы с помощью "Белых балаклав" – СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что Россия не покидает намерений вернуть Украину в орбиту своего влияния, а потому готовит вмешательства в выборы.

Об этом на брифинге 19 февраля заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Российским руководством перед всеми российскими спецслужбами была поставлена ​​четкая задача "закрыть украинский вопрос в 2019 году". Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине, как частью украинцев, так и частью западного сообщества", - сказал он.

Кононенко добавил, что СБУ предотвратила срыв избирательного процесса управляемым из Москвы проектом "Белые балаклавы", задержав руководителя этого проекта Евгения Моринца.

По его словам, координировались эти действия гражданином Украины, который скрывается в России, Николаем Дульским.

"Дульский организовал в интересах России в Украину как минимум 6 акций дестабилизации ситуации. Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов по дестабилизации ситуации в нашей стране – проекта "Белой балаклавы", члены которой, действуя по указаниям из Москвы с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после завершения первого тура выборов президента Украины", - заявил представитель СБУ.

Он добавил, что в рамках уголовного производства СБУ провела обушки в офисах и по месту жительства трех активных участников движения в поддержку Надежды Савченко, которые в координации "с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, что скрывается в России, готовили подготовку к насильственной смене власти" в Украине.

"Для повышения градуса протестной активности задержанный вчера Евгений Моринец (он же "Белая балаклава") снимал, обрабатывал и размещал в сети интернет видеоролики от имени "Белой балаклавы". Эта видеопродукция содержит призывы к свержению конституционного строя в Украине и захвату государственной власти насильственным путем", - сказал Кононенко.

Он добавил, что злоумышленники пытались втянуть в свою противоправную деятельность активных граждан и организации, призывая их к "народовластию".

После этого они планировали захватывать административные здания в регионах Украины, а также Верховную Раду, и организовывать массовые протесты и кровопролития, чтобы создать хаос.

"Координацию Моринца осуществлял Дульский. Замысел России включал непризнание выборов, созыв вече и выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены", - сказал Кононенко.

Он призвал граждан Украины "не поддаваться на провокации подобных псевдопатриотов, которые в координации с ФСБ-шной агентурой на руку Кремля расшатывают ситуацию в Украине и планируют использовать введенных ими в заблуждение патриотов в качестве пушечного мяса и повода для России разыграть в Украине очередной силовой сценарий".