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Большинство украинцев общественно пассивны – опрос

Вторник, 19 февраля 2019, 11:47

Большинство украинцев стабильно не приобщаются к общественной деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, обнародованные во вторник.

Незначительная часть опрошенных граждан считают себя вовлеченными в активную общественную деятельность, причем этот процент в течение 2013-2018 гг. стабильно составляет 8-10%.

 

Несколько выше уровень гражданской вовлеченности на Западе (12%), а самый низкий - на Юге (6%), отмечают социологи.

С 2013 года фактически возросло членство граждан в различных общественных объединениях: 15-17%.

Регионально в 2018 году самой большой принадлежностю к общественным объединениям отличались Запад (18%) и Восток (18%), наименьшей – Юг (10%).

Существуют также некоторые различия между типами общественных объединений в зависимости от возраста респондентов. Так респонденты старшего возраста чаще являются членами профсоюза (8% в возрастной группе 40-60 лет), а молодежь в возрасте 18-24 лет – членами общественных организаций (7%).

 

Отмечается, что опрос проводился с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: социология
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