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Украинцы стали отдавать больше денег на благотворительность

Вторник, 19 февраля 2019, 11:52

В 2018 году в Украине увеличилось количество благотворителей и выросла основная сумма пожертвований с 300 грн в 2017 году до 500 гривен в прошлом году.

Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Общая сумма, которую благотворители жертвовали в течение 2018 года, несколько возросла по сравнению с предыдущими годами", - говорится в выводах опроса. 

 

В частности, в 2017 году основная сумма пожертвований приходилась на суммы от 50 до 300 гривен, а в 2018 году - от 50 до 500 гривен.

Сообщается, что на востоке и юге страны суммы пожертвований были выше: от 1000 и более 2000 гривен отдали по 19% опрошенных, а на западе и центре - 4% опрошенных.

Также в прошлом году вырос процент тех, кто занимался волонтерской деятельностью с 12% до 18%.

 

Отмечается, что уровень вовлеченности в благотворительную деятельность сейчас выше, чем до Евромайдана.

В частности, регионально всего в течение 2018 году оказывали благотворительную помощь жители запада (58%) и центра (41%) и меньше - юга (23%) и востока (24%).

Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Для исследования были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: опросУкраинаблаготворительность
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