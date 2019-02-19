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На стадион "Олимпийский" наконец-то будут пускать с билетом на экране

Вторник, 19 февраля 2019, 13:30

В национальном спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве заработают новые входные терминалы, которые считывают билет с мобильного устройства.

Это произойдет накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и греческим "Олимпиакосом", сообщает ФК "Динамо Киев".

Так что посетителям стадиона необязательно будет распечатывать билет, приобретенный онлайн.

Новые сканеры установлены на 16 турникетах ворот "Север 2" национального спорткомплекса (со стороны станции метро "Дворец спорта").

Протестировать новый терминал болельщики смогут уже с 20-ти часов 21 февраля: матч "Динамо" – "Олимпиакос" начнется в 22:00.

Нововведение стало возможным благодаря партнерству главной арены Украины, компании "Фаворит Спорт" и билетного оператора Esport.

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Темы: ОлимпийскийКиевтехнологии
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