Польша до сих пор ждет извинений Израиля за скандал с Холокостом

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Вторник, 19 февраля 2019, 16:33

Польша до сих пор ждет извинений от Израиля по поводу комментариев исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца о роли поляков в нацистском Холокосте.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы оставляем на усмотрение израильских лидеров выбор той формы реакции, которую они проявят, и кто будет реагировать, но она должна быть единой и определенной", - сказал Шинковский журналистам.

В эфире одной из израильских радиостанций Исраэль Кац заявил, что "антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил визит польской делегации на саммит Вышеградской группы в Иерусалиме из-за заявлений Каца.

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Темы: Польша Израиль скандал


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