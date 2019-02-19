ДТП на Полтавщине: 4 погибли, двое – в тяжелом состоянии

Под Лубнами в Полтавской области микроавтобус врезался в колесоотбойник, в результате аварии погибли четыре человека и еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Лубнах (автодорога Киев-Харьков, 188 км) микроавтобус Фольксваген сообщением Киев-Запорожье, двигаясь в сторону Полтавы, ударился в колесоотбойник, слетел с трассы и перевернулся", - рассказал пресс-секретарь.

В результате столкновения погибли три человека, еще одна женщина позже скончалась в больнице. Еще два человека - тяжело травмированы.

Происшествие случилось около 18:00. Авто ехало из Варшавы в Запорожье. На месте находится следственно-оперативная группа.

По факту аварии внесены сведения в ЕРДР по ч.3. 286 УКУ.