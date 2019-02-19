Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП на Полтавщине: 4 погибли, двое – в тяжелом состоянии

Вторник, 19 февраля 2019, 18:56
ДТП на Полтавщине: 4 погибли, двое – в тяжелом состоянии

Под Лубнами в Полтавской области микроавтобус врезался в колесоотбойник, в результате аварии погибли четыре человека и еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Лубнах (автодорога Киев-Харьков, 188 км) микроавтобус Фольксваген сообщением Киев-Запорожье, двигаясь в сторону Полтавы, ударился в колесоотбойник, слетел с трассы и перевернулся", - рассказал пресс-секретарь.

В результате столкновения погибли три человека, еще одна женщина позже скончалась в больнице. Еще два человека - тяжело травмированы.

Происшествие случилось около 18:00. Авто ехало из Варшавы в Запорожье. На месте находится следственно-оперативная группа.

По факту аварии внесены сведения в ЕРДР по ч.3. 286 УКУ.

Украинская правда
Темы: ДТППолтаваполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: