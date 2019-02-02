Трамп заявил о желании заключить новый договор об РСМД

Президент США высказался за новый Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.

Об этом пишет Reuters.

Соединенные Штаты перестанут считать себя связанными договором, начиная с субботы, когда Вашингтон официально сообщит Москве о своем намерении выйти.

Выступая перед журналистами президент США Дональд Трамп повторил обвинения в адрес РФ в том, что она нарушает условия договора и предложил перспективу заключения более широкого соглашения, возможно, с участием других стран.

"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы видеть это", - сказал Трамп.

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