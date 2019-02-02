Трамп заявил о желании заключить новый договор об РСМД
Президент США высказался за новый Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.
Об этом пишет Reuters.
Соединенные Штаты перестанут считать себя связанными договором, начиная с субботы, когда Вашингтон официально сообщит Москве о своем намерении выйти.
Выступая перед журналистами президент США Дональд Трамп повторил обвинения в адрес РФ в том, что она нарушает условия договора и предложил перспективу заключения более широкого соглашения, возможно, с участием других стран.
"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы видеть это", - сказал Трамп.
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Напоминаем:
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- Перед этим, в декабре, США дали РФ 60 дней на возврат к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты приостановлят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудования.
- Россия отрицала все обвинения США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести какие-либо существенные переговоры".
- Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) долгое время играл центральную роль в ограничении определенных видов ядерного вооружения, которое могут развернуть обе страны. Существует опасение, что без этого договора начнется новая гонка ядерных вооружений.
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