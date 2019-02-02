Порошенко показал почти 20 миллионов дивидендов и процентов

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Суббота, 2 февраля 2019, 10:03

Президент Украины Петр Порошенко получил 19,675 млн гривен в качестве дивидендов и процентов.

Соответствующие изменения имущественного статуса главы государства обнародованы в Едином государственном реестре деклараций.

В частности, 18 млн 550 тыс 829 грн Порошенко получил в качестве дивидендов от закрытого инвестфонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.

В "Международном Инвестиционном Банке", акциями которого владеет глава государства, Порошенко получил проценты в сумме 1 млн 125 тыс 126 грн. 

Напомним,

  • В ноябре 2018 г. Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые в последние дни поступили на его счета как физического лица от фонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.
  • В АП заявили, что дивиденды поступают за период 2015-2018 гг., а увеличение задекларированных сумм не связано с ростом материального достатка. Также в администрации отметили, что Порошенко направит средства "на развитие государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка". 
  • В декабре в администрации президента сообщили, что трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией "Roshen" и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7млн грн.

Украинская правда

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Темы: Порошенко декларации


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