Порошенко показал почти 20 миллионов дивидендов и процентов

Президент Украины Петр Порошенко получил 19,675 млн гривен в качестве дивидендов и процентов.

Соответствующие изменения имущественного статуса главы государства обнародованы в Едином государственном реестре деклараций.

В частности, 18 млн 550 тыс 829 грн Порошенко получил в качестве дивидендов от закрытого инвестфонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.

В "Международном Инвестиционном Банке", акциями которого владеет глава государства, Порошенко получил проценты в сумме 1 млн 125 тыс 126 грн.

Напомним,