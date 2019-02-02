Порошенко показал почти 20 миллионов дивидендов и процентов

Президент Украины Петр Порошенко получил 19,675 млн гривен в качестве дивидендов и процентов.

Соответствующие изменения имущественного статуса главы государства обнародованы в Едином государственном реестре деклараций.

В частности, 18 млн 550 тыс 829 грн Порошенко получил в качестве дивидендов от закрытого инвестфонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.

В "Международном Инвестиционном Банке", акциями которого владеет глава государства, Порошенко получил проценты в сумме 1 млн 125 тыс 126 грн.

Вместе с тем в реестре деклараций 1 февраля была обнародована декларация Порошенко в качестве "кандидата на должность", охватывающая 2017 год.

Согласно документу, доходы Порошенко составили 16 млн 303 тыс 874 грн., в т.ч. заработная плата в должности главы государства - 336 тыс. гривен, 15 млн 795 тыс. 874 грн - проценты по депозитам в банке "МИБ", 172 тыс. гривен - доход от продажи движимого имущества.

В банке "МИБ" Порошенко хранит $25,49 млн, взносы в "Прайм Эссетс Кепитал", управляющем активами Порошенко, составляют 8,19 млн. грн. Наличными глава государства хранит 21 тыс. долларов и 60 тыс. гривен, на счет в Rothschild Bank AG (Швейцария) он внес 10 777 долларов. Кроме того в 2017 году президент одолжил третьим лицам 3,43 млн долларов и 1,111 млн грн.

В поданной декларации указано, что в 2017 году Порошенко оставался конечным бенефициаром ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" и ее дочерних предприятий, ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания", дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен", частной компании с ограниченной ответственностью Roshen Europe B.V. (Нидерланды), ЧАО "Винницкая кондитерская фабрика", ЧАО "Винницкий молочный завод "Рошен", ЧАО "Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен", ПАО "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен", ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" (Борисполь).

За рубежом Порошенко принадлежат "Кондитерская фабрика "Bonbonetti Choco", Торговое и сервисное ООО "Bonbonetti" и ООО "Choco Bonita" (Венгрия), ЗАО "Рошен" (Литва), ООО "Пищевые продукты "Рошен" (Шанхай, Китай), АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" (уже остановлена и закрыта по решению менеджмента компании) и ООО "Рошен" (Российская Федерация), ООО "Рошен-Польска" (Польша), ООО "DeLuxe Сауда" и ООО "Grand Кондитер" (Казахстан), ООО "Рошен-Бел" (Беларусь), ООО "Рошен-Джорджия" (Грузия).

В 2017 г. Порошенко оставался бенефициаром ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (в ноябре 2018 г. актив был продан группе "ТАС" Сергея Тигипко) и "Севастопольского морского завода" (завод "национализировали" оккупанты, позже он перешел в "госсобственность РФ"), отмечает "Интерфакс-Украина".

Также в собственности Порошенко указаны телерадиокомпании "НБМ" и "Экспрес-Информ" ("5 канал"), "Международный Инвестиционный Банк", ООО "Укрпроминвест-Трейд", ООО "Укрпроминвест-Агро", " ПАО "Крыжопольский сахарный завод", ООО "Группа Агропродинвест", "Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2", ООО "Мас-Агро", ООО "Агрофирма Днипроагролан", ООО "Агрофирма "Иванковцы", ПАО "Днепровский крохмалопатоковый комбинат", "Киевский завод экспериментальных конструкций", "Писковский завод стеклянных изделий", страховая компания "Краина", "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", ООО "Фирма "Экран".

Кроме того Порошенко - конечный бенефициар компаний Feruvita S.L. (Испания) и Centris Limited (Гибралтар), кипрских Ri-System Limited, "Телавью Лимитед" и Cee Confectionery Investments Limited, частной компании с ограниченной ответственностью "Прайм Эссет Партнерс Лимитед" (Британские Виргинские острова).

Президент владеет акциями банка "МИБ" номинальной стоимостью 20 млн 43 тыс. грн; акциями в фонде "Прайм Эссетс Кепитал" стоимостью 8,19 млн грн; акциями "Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка", с 27 апреля 2016 г. стал собственником 20 тыс. акций CEE Confectionery Investments Limited (Никосия, Кипр) номинальной стоимостью 571 тис. 163 грн, которые были переданы им третьему лицу – Rothschild Trust Schweiz AG (Цюрих, Швейцария).

Порошенко проживает с семьей в доме в Козине Киевской области площадью 1331,7 кв.м, владеет двумя земельными участками в Козине общей площадью около 34,4 тыс. кв.м, с августа 2015 года арендует у Козинского сельсовета участок площадью 7,5 тыс. кв.м.

В Киеве президент располагает тремя земельными участками (стоимостью 8 млн грн, 10,86 млн грн и 21 млн 685 тыс. грн, который был приобретен в сентябре 2014 года) и двумя квартирами площадью 134 и 82 кв.м. Также у него есть квартира в Виннице площадью 68,2 кв. м и нежилое помещение в Одессе площадью 35,3 кв. м.

В наличии у главы государства - автомобиль Mercedes Vito 116 CDI (приобретен в декабре 2010 года за 441 тыс. 143 грн) и катер Bayliner 185 BR 2005 года.

Также Порошенко задекларировал коллекции из 65 картин украинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин "старых мастеров", 4 картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов, 6 скульптур 19-20 века, скульптуру "Мальчик рыбак" Гуглиельмо Пуги (209,8 тыс. грн), часы, мебель и ювелирные изделия.

Супруга - Марина Порошенко - в 2017 году получила с банковских счетов Порошенко 635 тыс. 346 грн. В "МИБ" у нее также размещено 96 тыс. 156 грн и 4279 евро.

Напомним,