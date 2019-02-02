В Чермалыке боевики обстреляли ритуальный автобус и кладбище

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Суббота, 2 февраля 2019, 18:00

В поселке Чермалык в Донецкой области под обстрел оккупантов попал ритуальный автобус с покойником.

Об этом сообщает в субботу Украинская сторона СЦКК.

 
Украинская сторона СЦКК

"Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя) проходил похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса, лишь чудом пули не задели пассажиров.

В сообщении говорится, что по прибытии на кладбище гроб с покойником и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.

"Уже после этого нелюди еще продолжили определенное время обстреливать кладбище", - добавили в Украинской стороне СЦКК.

Украинская правда

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Темы: Донецкая область Объединенные силы на Донбассе


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