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Зеленский уволил командующего объединенных сил

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 22:43
Эдуард Москалев ФОТО: АРМІЯ INFORM

Президент Владимир Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего объединенных сил.

Источник: указ на сайте президента

Дословно: "Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего объединенных сил".

Что предшествовало: 15 марта 2022 года Зеленский назначил командующего объединенных сил Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации.

Вместо него командующим объединенных сил стал генерал-майор Эдуард Москалев.

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеЗеленский
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