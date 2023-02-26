Зеленский уволил командующего объединенных сил
Воскресенье, 26 февраля 2023, 22:43
Президент Владимир Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего объединенных сил.
Источник: указ на сайте президента
Дословно: "Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего объединенных сил".
Что предшествовало: 15 марта 2022 года Зеленский назначил командующего объединенных сил Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации.
Вместо него командующим объединенных сил стал генерал-майор Эдуард Москалев.
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