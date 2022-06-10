Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов

Катерина ТищенкоПятница, 10 июня 2022, 22:32
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в пятницу украинские военные отразили 14 вражеских атак, на двух локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 2 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины уничтожили: личного состава врага – 30, минометов – 2, АТТ – 3.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
Главное сегодня

Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба

Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов

Байден придумал, как противостоять росту цен и инфляции из-за действий Путина

Зенитчики Воздушных сил Украины сбили 500-ю цель врага

В Сербии задержали экс-генерала Наумова, сбежавшего в первую ночь войны – источники

Нардепу-коллаборанту Ковалеву заблокировали работу в Раде – СМИ

Все новости...
Донбасс
Россия введет в школах оккупированного Донбасса должность "политруков"
США отреагировали на "смертный приговор" британцам в "ДНР"
Россияне имели частичный успех около двух сел на Донбассе – сводка Генштаба ВСУ
Последние новости
07:30
Генштаб: Возле мостов через Северокрымский канал оккупанты укрепили блокпосты
07:04
Враг сковывает ВСУ авиацией и артиллерией на 4-х направлениях – сводка штаба
06:24
Войной в Украине Россия уничтожает мировой порядок – глава Пентагона
05:58
"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"
05:07
США увеличивают запасы вакцины против обезьяньей оспы
04:15
УЗ назначила на 11 июня эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:20
Оккупанты анонсировали выдачу российских паспортов в Запорожской области
02:45
Враг бил по Сумщине с территории России, погиб человек – ОВА
01:59
картыАтаки россиян ограничиваются узкими фронтами – военные эксперты
01:24
Юг: ВСУ уничтожили группу российских десантников и вражеский состав боеприпасов
Все новости...