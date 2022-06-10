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На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов

Катерина ТищенкоПятница, 10 июня 2022, 22:32
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в пятницу украинские военные отразили 14 вражеских атак, на двух локациях продолжаются бои.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 2 артиллерийские системы; 11 боевых бронированных машин; 3 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины уничтожили: личного состава врага – 30, минометов – 2, АТТ – 3.

Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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