Площадь пожара в Киеве увеличилась, есть угроза распространения – ГСЧС

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Суббота, 2 февраля 2019, 19:19
ГСЧС

По состоянию на 19:00 площадь пожара в складском здании на улице Красноткацкой, 69 в Киеве составляет 10 тыс. 500 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

 
ГСЧС

"По состоянию на 19:00 площадь пожара составляет 10 тыс. 500 м кв., существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

 

В ГСЧС отметили, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Там утверждают, что состояние воздуха в пределах нормы.

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В сообщении говорится, что пожар возник 2 февраля в 11:52 в Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании ООО "Адонис Проект" (размером 200х150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона.

Напомним:

  • По состоянию на 14 часов площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров, на 16 часов – 8 тысяч.
  • Ранее в управлении ГСЧС в Киеве отмечали, что сложность тушения пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому пожарным приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Украинская правда

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Темы: пожар ГСЧС Киев
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