Трамп подписал директиву о создании Космических Сил

539 просмотров
Среда, 20 февраля 2019, 04:37

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических Сил, но последние не выделены в отдельный род Вооруженных сил США.

Об этом пишет Голос Америки

Задачей Космических сил станет "сдерживание агрессии и защита интересов" США в космическом пространстве. Космические силы будут контролироваться ВВС США.

"Потенциальные противники развивают свои космические технологии и активно развивают свою способность препятствовать использованию нами космоса во время кризиса, или конфликта", - говорится в директиве о создании Космических сил.

Как отмечает издание The Washington Post, президент приказал Минобороны США отправить в Конгресс проект законодательства, которым КС будут подчинены Военно-воздушным силам США подобно тому, как Корпус морской пехоты США находится под наблюдением Военно-морских сил США.

Первоначально Трамп стремился к выделению КС в отдельный род войск, но чиновники ВВС настаивали, что это привело бы к росту бюрократии.

Во вторник представитель Администрации Трампа также заявил журналистам, что задача Космических Сил США будет отличаться от функций также нового Космического Командования, решение о создании которого принял Конгресс и которое весной создаст Минобороны США.

Космические Силы будут заниматься организацией, подготовкой и оснащением военных, которые занимаются космической безопасностью. В свою очередь Космическое Командование будет организовывать операции и управлять боевыми силами.

Представитель Администрации высказал мнение, что сосуществование учреждения не будет создавать препятствий их работе. Законодательное предложение в Конгресс о создании Космических Сил ожидается в следующий понедельник. Сообщается, что работа Космических Сил будет обходиться в 73 миллиона долларов ежегодно в течение 5 последующих лет.

В конце концов именно Конгресс примет решение о том, быть ли Космическим Силам. Они могут стать первым новым родом войск в США со времени выделения ВВС США в отдельный род войск в 1947 году.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Трамп космос


powered by lun.ua
По теме
Трамп ответил на обжалование 16 штатами его решения о чрезвычайном положении 19 февраля 2019, 21:36
Эсминец США Donald Cook, оборудованный управляемыми ракетами, направляется в Одессу 19 февраля 2019, 18:45
Украина призвала кинотеатры США отказаться от проката фильма с РФ 19 февраля 2019, 06:37
Все новости
Главные новости
СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17
Скандальная ДТП в Харькове: Дронов заявил, что "осознает свое участие и кается"
Новости дня: Выступление Туска в Раде, раскаяние Зайцевой и смерть Лагерфельда
Депутат от БПП оформил "Вертолетную площадку Януковича" на свою мать
Все новости
Фото

Как мужчины разрушают традиционные представления о мужественности

исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

технологии

Как уменьшить количество вкладок на собственном компьютере?

мнение

6 нелепостей, которым срочно нужно перестать верить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів