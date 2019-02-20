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Трамп подписал директиву о создании Космических Сил

Среда, 20 февраля 2019, 03:37

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических Сил, но последние не выделены в отдельный род Вооруженных сил США.

Об этом пишет Голос Америки

Задачей Космических сил станет "сдерживание агрессии и защита интересов" США в космическом пространстве. Космические силы будут контролироваться ВВС США.

"Потенциальные противники развивают свои космические технологии и активно развивают свою способность препятствовать использованию нами космоса во время кризиса, или конфликта", - говорится в директиве о создании Космических сил.

Как отмечает издание The Washington Post, президент приказал Минобороны США отправить в Конгресс проект законодательства, которым КС будут подчинены Военно-воздушным силам США подобно тому, как Корпус морской пехоты США находится под наблюдением Военно-морских сил США.

Первоначально Трамп стремился к выделению КС в отдельный род войск, но чиновники ВВС настаивали, что это привело бы к росту бюрократии.

Во вторник представитель Администрации Трампа также заявил журналистам, что задача Космических Сил США будет отличаться от функций также нового Космического Командования, решение о создании которого принял Конгресс и которое весной создаст Минобороны США.

Космические Силы будут заниматься организацией, подготовкой и оснащением военных, которые занимаются космической безопасностью. В свою очередь Космическое Командование будет организовывать операции и управлять боевыми силами.

Представитель Администрации высказал мнение, что сосуществование учреждения не будет создавать препятствий их работе. Законодательное предложение в Конгресс о создании Космических Сил ожидается в следующий понедельник. Сообщается, что работа Космических Сил будет обходиться в 73 миллиона долларов ежегодно в течение 5 последующих лет.

В конце концов именно Конгресс примет решение о том, быть ли Космическим Силам. Они могут стать первым новым родом войск в США со времени выделения ВВС США в отдельный род войск в 1947 году.

Темы: СШАТрампкосмос
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