В Японии потерпел крушение военный самолет
Среда, 20 февраля 2019, 05:25
Японский истребитель во время учебного полета пропал с радаров. Он потерпел крушение в районе префектуры Ямагути.
Об этом сообщает агентство kyodo.
Истребитель F-2 сил самообороны Японии исчез с радаров около 09:18 утра по местному времени. Предположительно, он упал в Японское море. На борту были 2 человека.
Как сообщает телеканал NHK, летчикам удалось спастись. Их обнаружили живыми в спасательной шлюпке и эвакуировали на вертолете.