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В Японии потерпел крушение военный самолет

Среда, 20 февраля 2019, 05:25

Японский истребитель во время учебного полета пропал с радаров. Он потерпел крушение в районе префектуры Ямагути.

Об этом сообщает агентство kyodo.

Истребитель F-2  сил самообороны Японии исчез с радаров около 09:18 утра по местному времени.  Предположительно, он упал в Японское море. На борту были 2 человека.

Как сообщает телеканал NHK, летчикам удалось спастись. Их обнаружили живыми в спасательной шлюпке и эвакуировали на вертолете.

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Темы: Япониячрезвычайное происшествие
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