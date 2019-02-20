На Луганщине один депутат нажился на ремонтах, другой прихватил землю

Руководитель прокуратуры Луганской области сообщил о подозрении депутату Северодонецкого городского совета как организатору преступной группы, причастному к совершению ряда преступлений.

Как сообщает прокуратура Луганской области, подозрение объявили 18 февраля.

Местному депутату, имя которого не называют, инкриминируют:

- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное организованной группой, что причинило большой материальный ущерб другим юридическим лицам);

- ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное организованной группой)

- ч. 3 ст. 209 УК (совершение действий, направленных на маскировку незаконного происхождения средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное организованной группой).

Кроме того, в совершении указанных правонарушений в составе организованной преступной группы полицейские сообщили о подозрении еще троим жителям Северодонецка.

Следствие установило, что "депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которой в 2016 году, используя фиктивное предприятие, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли зданий учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов, завладели более 1, 3 млн грн бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали".

Решается вопрос о заключении под стражу всех подозреваемых.

А 19 февраля руководитель прокуратуры Луганщины сообщил о подозрении депутату одного из райсоветов в самовольном занятии земельного участка (ч. 1 ст. 197-1 УК).

"В течение 2017-2018 годов указанное лицо, действуя вопреки требованиям земельного законодательства, самовольно заняло земельный участок государственной формы собственности площадью 62 га. Как следствие, указанными противоправными действиями государству нанесен ущерб в размере 141 тысяч гривен",, – заявляет прокуратура.

Досудебное расследование продолжается.