Один беспилотник миссии ОБСЕ обстреляли, другой "заглушили"

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Среда, 20 февраля 2019, 09:12

17 февраля вблизи Желтого в Луганской области обстреляли мини-беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а 18 февраля миссия потеряла БПЛА дальнего радиуса у Бердянки.

Об этом говорится в отчете за 17 февраля и в отдельном сообщении СММ ОБСЕ.

"17 февраля, находясь ориентировочно в 6 км к юго-западу от н.п. Желтое (неподконтролен правительству, 17 км северо-западнее Луганска) и управляя полетом мини-БПЛА СММ, наблюдатели слышали 2 очереди и 1 выстрел из стрелкового оружия примерно в 1,3 км на западно-северый запад от своей позиции", – констатирует миссия.

"По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА. Члены патруля Миссии вернули БПЛА, который получил незначительные повреждения во время аварийной посадки, и немедленно покинули этот район", – уточняет СММ.

Украинская сторона СЦКК считает, что "провокационные действия" боевиков связаны с намерениями "скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил".

А 18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотного летательного аппарата СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи н. п. Донецкий (неподконтролен правительству, 49 км к западу от Луганска), недалеко от линии соприкосновения.

"В 13:38 на расстоянии около 600 метров юго-восточнее н. п. Бердянка (неподконтролен правительству, 45 км к западу от Луганска) БПЛА начал неконтролируемо вращаться вокруг своей оси и терять высоту. По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе", – сообщает миссия.

"Наблюдатели запустили мини-БПЛА над Бердянкой, однако установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. Миссия будет продолжать уточнять обстоятельства этого инцидента", – добавляет СММ ОБСЕ.

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Темы: Донбасс ОБСЕ беспилотник Луганская область


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