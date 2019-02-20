Полковник полиции продавал информацию коллекторам и купил себе 9 квартир

Работники полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили бывшего начальника одного из департаментов НПУ, который нажился на продаже служебной информации.

Об этом информирует официальный сайт Нацполиции 20 февраля.

47-летний полковник полиции - бывший глава одного из департаментов - в начале 2018 года вышел на пенсию и наладил схему незаконного обогащения. Мужчина вместе с сообщниками длительное время за денежное вознаграждение предоставляли закрытую информацию из систем МВД и НПУ коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям.

Для прикрытия преступной деятельности организатор группы открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник НПУ, кроме обеспечения своего "босса" беспрепятственным доступом на персональном компьютере к служебным базам, наладил по месту своего проживания некую круглосуточную "дежурную часть" вроде call-центра "102".

За легализованные средства экс-чиновник приобрел 9 квартир в Киеве, которые сейчас сдает в аренду.

Часть из них была куплена до выхода на пенсию, то есть утечка конфиденциальной информации осуществлялась им и во время пребывания на службе в органах, отмечают в полиции.

Там объясняют, что заговорщики действовали очень осторожно, соблюдая методы конспирации. Были готовы и предупреждены о возможных служебных проверках, поэтому документирование их деятельности заняло длительное время.

При поддержке руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции работниками Департаментов внутренней безопасности, киберполиции, защиты экономики и Главного следственного управления НПУ, под процессуальным руководством ГПУ, было проведено 58 санкционированных обысков.

Изъята разнообразная оргтехника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и деньги в отечественной и иностранной валюте.

Следователи ГСУ готовятся объявить подозрение шести участникам заговора.