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Украинцы не доверяют ни судам, ни президенту, ни НАБУ и САП

Среда, 20 февраля 2019, 10:57

Подавляющее большинство граждан Украины не доверяют ни власти, ни судам, ни новым антикоррупционным органам.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Так, в пятерке лидеров, которым больше всего не доверяют украинцы, – государственный аппарат/чиновники и СМИ России (им не доверяют по 83%), Верховная Рада (82%), судебная система (78%), политические партии (77%), правительство и коммерческие банки (по 75%).

Также высокий уровень недоверия граждан имеют президент (71%), прокуратура (70%), Нацбанк (68%), Верховный суд (65%), САП (65%), НАБУ (64%), Нацагентство по предупреждению коррупции (64 %), Антикоррупционный суд (62%), Конституционный суд (62%) и профсоюзы (58%).

Вместе с тем доверие граждане чаще всего высказывают волонтерским организациям (им доверяют 67% опрошенных), Вооруженным силам (62%), Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (61%), церкви (61%), добровольческим батальонам (57%).

 

К институтам, которым доверие высказываются чаще, чем недоверие, относятся также Государственная пограничная служба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют – 36%), Нацгвардия (соответственно 50% и 38%), СМИ Украины (соответственно 49% и 43%) и общественные организации (соответственно 45% и 41%).

Опрос проходил с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: Верховная Радапрезидентсудсоциология
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