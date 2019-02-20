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В Украину вернется холод и снег с дождем

Среда, 20 февраля 2019, 11:36
В Украину вернется холод и снег с дождем

В ближайшие сутки в Украине похолодает, в большинстве областей ожидается погода с осадками и порывистым ветром.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков на Левобережье 21 февраля ожидается небольшой мокрый снег, днем в западных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. В северо-восточной части страны и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге и западе страны 4-9° тепла.

В Киеве в четверг ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 21 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,4 градусов выше ноля в 2014 году, самая низкая ночью – на отметке 22,1 градусов ниже ноля в 1929 году.

22 февраля в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, южных и Донецкой областях пройдет снег и мокрый снег, днем местами налипание мокрого снега; на остальной территории – без существенных осадков.

На дорогах северо-восточной части, западных и южных областей местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных и южных областях ночью будет 0-6 мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 5-11° мороза (в Черниговской, Сумской и Луганской областях 8-13°), днем 2-7° мороза. В Крыму дождь, температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве в пятницу – без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 3-5° мороза.

Темы: погода
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