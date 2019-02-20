Климкин: С Россией надо взаимодействовать с позиции силы, а не умиротворения

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Среда, 20 февраля 2019, 12:52

Глава МИД Украины Павел Климкин предостерег Запад перед опасностями слабой реакции на российскую агрессию.

Об этом он написал в колонке для The Washington Post под названием "Прошло пять лет, а Россия до сих пор оккупирует территорию Украины", пишет "Европейская правда".

По его словам, после аннексии Крыма, недостаточно жесткая реакция международного сообщества имела долгосрочные последствия не только для Украины, но и всей Европы.

"История напоминает нам, что умиротворение и слабость перед лицом дерзкой агрессии имеют катастрофические последствия. Заражение распространяется", – отметил Климкин.

По его словам, сейчас основным приоритетом является освобождение захваченных Россией 24 украинских моряков в результате инцидента в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, а также украинских политзаключенных.

"Мы призываем международное сообщество признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию. Если вы цените демократию и верховенство закона, и если вы искренне верите, что международная система, основанная на правилах, делает нас всех более безопасными, вы усилите давление на Кремль, чтобы он начал придерживаться международного права. Усиление санкций – следующий логический шаг. С Россией нужно взаимодействовать с позиции силы, а не с позиции умиротворения", – написал министр.

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Темы: Росcия санкции


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