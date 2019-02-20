Путин пригрозил США "мощным и беспрецедентным" вооружением

Президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.

Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному Собранию.

Путин пожаловался, что США в последние время проводят недружественную политику в отношении РФ, вводят "незаконные и необоснованные" санкции и разрывают ранее заключенные соглашения.

В частности он вспомнил о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнув, что Соединенные Штаты планируют размещение пусковых установок в Польше и Румынии.

"Я уже говорил и хочу повторить. Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности", - заявил президент РФ.

"Создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов подлетных ракет время полета до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас", - добавил он.

По его словам, в таком случае в России будут предусмотрены зеркальные и ассиметричные действия.

"Скажу прямо и открыто, чтобы потом никто ни в чем нас не упрекал. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения , которые могут быть использованы не только в отношений тех территорий, с которых для нас будет соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - заявил Путин.

"По своей новизне, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России", - подчеркнул он.

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