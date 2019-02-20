Льготную растаможку "евроблях" не продлят – заявление Минфина

Период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, передает "Укринформ".

"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - сказал чиновник.

Напомним: