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Льготную растаможку "евроблях" не продлят – заявление Минфина

Среда, 20 февраля 2019, 13:26
Льготную растаможку евроблях не продлят – заявление Минфина

Период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% решили не продолжать, завершив его 22 февраля.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, передает "Укринформ".

"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - сказал чиновник.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.
  • С 25 ноября 2018 по 19 февраля 2019 таможни ГФС оформили почти 195,2 тысячи транспортных средств. За них владельцы заплатили более 12 миллиардов гривен сбора.
  • После 22 февраля 2019 владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

Темы: автоналоги
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