Порошенко наградил своего спичрайтера Крестом Ивана Мазепы

Президент Петр Порошенко наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы.

Об этом свидетельствует указ №39 от 20 февраля, обнародованный на сайте главы государства.

Этим указом Порошенко отметил наградами участников Евромайдана, волонтеров и общественных деятелей за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность.

Всего в списке награжденных – 24 человека. Восемь человек удостоены ордена "За заслуги" III степени (в частности художник Андрей Ермоленко и глава коммуникаций творческого объединения "BABYLON'13" Святослав Юраш).

13 участников Революции Достоинства награждены орденом "За мужество" III степени (Дмитрий Гончаренко и Николай Марков - посмертно).

Орденом княгини Ольги III степени Порошенко отметил волонтера Зою Кузьменко и председателя правления общественной организации "Крым СОС" Тамилу Ташеву.

Напомним: