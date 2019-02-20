Порошенко наградил своего спичрайтера Крестом Ивана Мазепы
Президент Петр Порошенко наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы.
Об этом свидетельствует указ №39 от 20 февраля, обнародованный на сайте главы государства.
Этим указом Порошенко отметил наградами участников Евромайдана, волонтеров и общественных деятелей за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность.
Всего в списке награжденных – 24 человека. Восемь человек удостоены ордена "За заслуги" III степени (в частности художник Андрей Ермоленко и глава коммуникаций творческого объединения "BABYLON'13" Святослав Юраш).
13 участников Революции Достоинства награждены орденом "За мужество" III степени (Дмитрий Гончаренко и Николай Марков - посмертно).
Орденом княгини Ольги III степени Порошенко отметил волонтера Зою Кузьменко и председателя правления общественной организации "Крым СОС" Тамилу Ташеву.
Напомним:
- Государственная награда Крест Ивана Мазепы основана указом третьего президента Украины Виктора Ющенко 26 марта 2009 года.
- Она вручается за значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, духовного, архитектурного, военно-исторического наследия, заслуги в государствообразующей, дипломатической, гуманистической, научной, просветительской и благотворительной деятельности.
- В избирательном штабе действующего президента Олег Медведев занимается его медийным образом. Он также пишет тексты выступлений Порошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua