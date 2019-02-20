На Буковине пограничники стреляли в контрабандистов: 2 раненых

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Среда, 20 февраля 2019, 16:41

Пограничники отделения "Красноильск", которые патрулировали границу на Буковине, применили оружие, чтобы остановить нападение контрабандистов, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

По его данным, около 13:30 20 февраля пограничники заметили более 10 человек с пакетами сигарет, которые двигались в направлении границы.

Увидев пограничников, неизвестные бросили пакеты с сигаретами (около 20 ящиков) и бросились бежать.

"Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенные ящики", - сообщил Слободян.

Он добавил, что пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы прекратить незаконные действия нарушителей и не позволить им завладеть оружием.

"В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу. Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы", - написал Слободян.

Он отметил, что сопротивление законным действиям пограничников во время охраны ими границы "недопустимо".

"Пограничники и в дальнейшем делать все возможное, чтобы пресекать попытки незаконной деятельности на границе", - подытожил Слободян.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба контрабанда


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