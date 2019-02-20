Порошенко рассказал в ООН, какая мощная армия РФ вторглась в Украину

Президент Петр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН назвал точную численность военных и оружия РФ на оккупированных территориях Украины.

Об этом он рассказал 20 февраля во время выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по ситуации на оккупированных территориях Украины.

По словам Порошенко, по состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, сообщил он, РФ уже построила на полуострове инфраструктуру для развертывания ядерного оружия.

"Итак, мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Она превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет", - подчеркнул Порошенко.

В то же время на Донбассе, заявил президент, дислоцируются 35 тысяч боевиков и более 2 тысяч российских военных. Они имеют на вооружении 496 танков, 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, включая самоходные.

Порошенко подчеркнул, что такое количество танков нет ни в Германии, ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии.

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - подчеркнул украинский президент.