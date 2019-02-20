Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко рассказал в ООН, какая мощная армия РФ вторглась в Украину

Среда, 20 февраля 2019, 17:09
Порошенко рассказал в ООН, какая мощная армия РФ вторглась в Украину
Петр Порошенко, Twitter

Президент Петр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН назвал точную численность военных и оружия РФ на оккупированных территориях Украины.

Об этом он рассказал 20 февраля во время выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке по ситуации на оккупированных территориях Украины.

По словам Порошенко, по состоянию на февраль 2019 года в оккупированном Крыму Россия разместила 32,5 тысячи военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевые бронированные машины, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, сообщил он, РФ уже построила на полуострове инфраструктуру для развертывания ядерного оружия.

"Итак, мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Она превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет", - подчеркнул Порошенко.

В то же время на Донбассе, заявил президент, дислоцируются 35 тысяч боевиков и более 2 тысяч российских военных. Они имеют на вооружении 496 танков, 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, включая самоходные.

Порошенко подчеркнул, что такое количество танков нет ни в Германии, ни во Франции, ни в Испании, ни в Италии.

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - подчеркнул украинский президент.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияДонбассКрымРосcияПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
оккупация
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
На оккупированном Запорожье враг минирует критическую инфраструктуру – Федоров
Возле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: