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Путин прокомментировал создание "параллельного интернета"

Среда, 20 февраля 2019, 18:50
Путин прокомментировал создание параллельного интернета

Президент РФ Владимир Путин объяснил, для чего, по его мнению, нужен закон об изоляции российского интернета, который позволит властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - утверждает Путин.

Путин заявил, что угроза отключения России от глобального интернета существует, и к ней нужно подготовиться.

Напомним:

  • В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мероприятий по защите и устойчивой работе Интернета в России.

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Темы: ПутинРосcияинтернетзаконодательство
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