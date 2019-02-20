Путин прокомментировал создание "параллельного интернета"

Президент РФ Владимир Путин объяснил, для чего, по его мнению, нужен закон об изоляции российского интернета, который позволит властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - утверждает Путин.

Путин заявил, что угроза отключения России от глобального интернета существует, и к ней нужно подготовиться.

Напомним: