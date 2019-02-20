Путин прокомментировал создание "параллельного интернета"
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Среда, 20 февраля 2019, 19:50
Президент РФ Владимир Путин объяснил, для чего, по его мнению, нужен закон об изоляции российского интернета, который позволит властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - утверждает Путин.
Путин заявил, что угроза отключения России от глобального интернета существует, и к ней нужно подготовиться.
Напомним:
- В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
- 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мероприятий по защите и устойчивой работе Интернета в России.
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