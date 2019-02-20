Путин прокомментировал создание "параллельного интернета"

2433 просмотра
Среда, 20 февраля 2019, 19:50

Президент РФ Владимир Путин объяснил, для чего, по его мнению, нужен закон об изоляции российского интернета, который позволит властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - утверждает Путин.

Путин заявил, что угроза отключения России от глобального интернета существует, и к ней нужно подготовиться.

Напомним:

  • В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мероприятий по защите и устойчивой работе Интернета в России.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Путин Росcия интернет законодательство


powered by lun.ua
По теме
Квасьневский: У Путина две цели, за Украину он готов бороться 20 февраля 2019, 15:24
Путин пригрозил США "мощным и беспрецедентным" вооружением 20 февраля 2019, 12:57
В Москве и Петербурге из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько ТЦ. Угрожал "Путин" 16 февраля 2019, 13:32
Все новости
Главные новости
Порошенко рассказал в ООН, какая мощная армия РФ вторглась в Украину
Гривня на межбанке приблизилась к психологической отметке
Российские деньги по "делу Магнитского" могли отмывать в Швеции
Бахматюка лишили права обжаловать долг в €2,5 миллиона международной компании
Все новости
исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

Культура

Нацотбор "Евровидение-2019": выбираем победителя

здоровье

8 мифов о высоком давлении

здоровье

От чего может спасти одно яйцо в день?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів