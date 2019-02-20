В четверг закроют 3 станции столичного метро из-за футбола

21 февраля вечером будут закрыты на вход-выход три центральных станции киевского метро из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Особый режим работы станций метрополитена будет с 21 до 22 часов.

Станция "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" закрывается на выход. Также возможно ограничение входа на эти станции после 23:00.

В то же время в четверг метро будет работать на час дольше.

Напомним: