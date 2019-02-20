В столице начали штрафовать за агитацию на балконах

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Среда, 20 февраля 2019, 23:10

В Киеве полицейские оштрафовали мужчину за то, что он вывесил плакат с агитационной политической рекламой на балконе.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Происшествие случилось на улице Белорусской в ​​Шевченковском районе столицы. Во время патрулирования участковые офицеры полиции обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Украинская правда

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Темы: Киев выборы президента 2019 полиция реклама


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