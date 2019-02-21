Brexit: В Еврокомиссии заявили о конструктивных переговорах Мэй и Юнкера

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Четверг, 21 февраля 2019, 02:38

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверили, что провели "конструктивные" переговоры по соглашению о Brexit во время обеда в Брюсселе.

Об этом в пресс-релизе об итогах встречи, опубликованном на сайте Европейской Комиссии.

"Оба лидера согласились, что переговоры были конструктивными, и они поручили своим командам продолжать изучать возможности в позитивном духе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Мэй и Юнкер до конца месяца "снова пересмотрят достигнутый прогресс, исходя из жесткого расписания времени и исторической важности для ЕС и Великобритании встать на путь глубокого и уникального партнерства в будущем".

Главной темой проведенных проговорите стал так называемый backstop (комплекс мероприятий по избежанию установления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией).

"Мэй и Юнкер отметили, что цель нынешних переговоров - достичь "гарантий" для этого "запасного варианта". Они заявили, что гарантии должны также определять "временную природу" и предоставлять "соответствующую законную уверенность для обеих сторон", - пишет Reuters.

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Темы: Brexit Британия ЕС


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