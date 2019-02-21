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Украинские коррупционеры оставили свой след в 65 странах мира – НАБУ

Четверг, 21 февраля 2019, 08:34
Украинские коррупционеры оставили свой след в 65 странах мира – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии", - говорится в сообщении.

В НАБУ объяснили, что большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом.

"Обычно эти компании исполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализируют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАБУ направило около 500 запросов в компетентные органы других государств, чтобы выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины.

 

Примерами уголовных производств НАБУ, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 миллионами гривен ГП "АМПУ", нанесение 12,87 миллиона долларов убытков ОАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесение 60,5 миллиона долларов убытков ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" и другие.

"НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 миллиардов гривен", - подытожили в пресс-службе.

Темы: НАБУкоррупция
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