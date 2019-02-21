Болгария отберет паспорта у иностранцев, которые не инвестируют в нее

Иностранные граждане, получившие гражданство Болгарии в обмен на инвестиции, будут лишены гражданства, если они не инвестировали в экономику страны.

Об этом заявил руководитель Государственного агентства национальной безопасности Димитир Георгиев, сообщает Укринформ.

"Согласно результатам проведенной совместно с МВД проверки, с 2013 по 2018 годы болгарское гражданство получили около 40 000 иностранцев. Среди них есть и такие, которым было предоставлено гражданство в обмен на финансовые инвестиции, однако за все эти пять лет многие из них ничего не инвестировали в экономику Болгарии. Против них будут проведены соответствующие законодательные процедуры с тем, чтобы лишить их болгарского гражданства", – сказал Георгиев.

Он уточнил, что таких "инвесторов" не так много, но среди них есть граждане и России, и Украины, и других стран.

Ранее премьер-министр Болгарии распорядился провести проверку деятельности Агентства национальной безопасности. Распоряжение вышло после ареста нескольких бывших руководителей агентства, обвиняемых в создании коррупционной схемы по предоставлению болгарского гражданства за деньги.

По предварительным данным, "стоимость" одного болгарского паспорта составляла около 5000 евро.

Болгария планирует прекратить позволять богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 – россиянам.

Европейская правда