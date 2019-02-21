Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария отберет паспорта у иностранцев, которые не инвестируют в нее

Четверг, 21 февраля 2019, 09:07

Иностранные граждане, получившие гражданство Болгарии в обмен на инвестиции, будут лишены гражданства, если они не инвестировали в экономику страны.

Об этом заявил руководитель Государственного агентства национальной безопасности Димитир Георгиев, сообщает Укринформ.

"Согласно результатам проведенной совместно с МВД проверки, с 2013 по 2018 годы болгарское гражданство получили около 40 000 иностранцев. Среди них есть и такие, которым было предоставлено гражданство в обмен на финансовые инвестиции, однако за все эти пять лет многие из них ничего не инвестировали в экономику Болгарии. Против них будут проведены соответствующие законодательные процедуры с тем, чтобы лишить их болгарского гражданства", – сказал Георгиев.

Он уточнил, что таких "инвесторов" не так много, но среди них есть граждане и России, и Украины, и других стран.

Ранее премьер-министр Болгарии распорядился провести проверку деятельности Агентства национальной безопасности. Распоряжение вышло после ареста нескольких бывших руководителей агентства, обвиняемых в создании коррупционной схемы по предоставлению болгарского гражданства за деньги.

По предварительным данным, "стоимость" одного болгарского паспорта составляла около 5000 евро.

Болгария планирует прекратить позволять богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 – россиянам.

Европейская правда

Темы: Болгарияпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Болгария
В Болгарии задержали мужчину за угрозу убить министра обороны из-за поддержки Украины
Правительство Северной Македонии одобрило изменения в конституцию по требованию Болгарии ради вступления в ЕС
Экспорт болгарского оружия вырос на 200% после начала войны в Украине
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: