Украинцев предупредили про снег и мороз до -18
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, снегопадах и похолодании.
Об этом сообщает сайт службы.
"22-24 февраля ожидается изменение погодных условий. 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Понижение температуры в Украине ночью до 3-10° мороза, днем до 0-6° мороза", - говорится в сообщении.
23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода. Температура ночью 6-12° мороза, днем 2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем 5-10° мороза.