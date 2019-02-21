Украинцев предупредили про снег и мороз до -18

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Четверг, 21 февраля 2019, 10:27

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине – сильном ветре, снегопадах и похолодании.

Об этом сообщает сайт службы.

"22-24 февраля ожидается изменение погодных условий. 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Понижение температуры в Украине ночью до 3-10°  мороза, днем ​​до 0-6° мороза", - говорится в сообщении.

23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода. Температура ночью 6-12°  мороза, днем ​​2-7° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18° мороза, днем ​​5-10° мороза.

Украинская правда

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Темы: погода


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