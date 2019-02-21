Пограничники открыли огонь и поймали "водолазов" на берегу Тисы

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Четверг, 21 февраля 2019, 10:49

Вечером 20 февраля пограничники Мукачевского отряда на границе с Румынией после предупредительных выстрелов вверх задержали возможных контрабандистов, которые пытались убежать.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что двое дельцов в гидрокостюмах пересекли реку Тиса, после чего их заметил пограничный наряд отдела "Деловое".

 
фото ГПСУ

По данным пограничной службы, правоохранители пытались остановить нарушителей, но они игнорировали их требования и попытались убежать, и не остановились даже после предупредительных выстрелов вверх.

"За 30 метров от госграницы правонарушителей военнослужащие задержали, после чего доставили их в пограничное подразделение для установления деталей правонарушений и их пребывания ночью на границе", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что задержанными оказались местные жители 18 и 20 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 185-10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП. Дело направлено в суд.

Сообщается, что в целом только в прошлом году на этом направлении пограничники Мукачевского отряда задержали около 20 "водолазов", которые пытались провернуть сделки по перемещению сигарет по реке Тиса.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба


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