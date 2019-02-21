ГБР и СБУ проводят обыски у сотрудников штаба "Батькивщины"

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Четверг, 21 февраля 2019, 11:13

В Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудника штаба ВО "Батькивщина".

Об этом сообщило доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко Виталий Рябцев.

Он отмечает, что следственные действия проходят не по одному адресу, а проходят "массовые обыски у волонтеров штаба".

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко", - написал Рябцев.

Редактор портала "Акцент", который связывают с "Батькивщиной", Александр Чубукин обнародовал видео, на котором видно людей, пришедших в одну из квартир, чтобы проводить следственные действия.

Одна из присутствующих назвалась сотрудницей ГБР.

Впоследствии Рябцев добавил, что во время обысков изымали не только агитпродукцию "Батькивщины", но и личные вещи, и телефоны сотрудников штаба.

В Госбюро расследований "Украинской правде" подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области.

"Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили", - сообщили по телефону в пресс-службе ГБР.

В то же время там категорически отказались комментировать, по скольким адресам проходят обыски и связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.

О том, что обыски проводит именно ГБР, подтвердили и в полиции Запорожской области.

"Это проводит ГБР. Вопрос к ним. Я не могу комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе.

В СБУ на вопрос "Украинской правды" относительно обысков посоветовали дождаться брифинге.

"У нас на 12:30 запланирован брифинг. Приходите на брифинг", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Согласно сайту СБУ, брифинг будет касаться "попыток вмешательства в выборы президента". 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Батькивщина обыски Запорожье ГБР


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