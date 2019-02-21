В Киеве временно перекроют один из мостов

В ночь на 24 февраля, а также в отдельные часы с 21 по 23 февраля закроют движение транспорта на мосту имени Евгения Патона в связи с ремонтом.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"24 февраля с 00:00 до 05:00 в связи с первоочередными ремонтными работами на мосту Патона будет закрыто движение транспорта в обоих направлениях", - отметили коммунальщики.

Кроме того, с 06.00 ч. до 16.00 ч. 21, 22 и 23 февраля из-за ремонта на мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении проспекта Соборности.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать другие маршруты движения.