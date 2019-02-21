На Донбассе похитили госслужащего из Волновахи

На территории оккупированной Макеевки неизвестные похитили начальника Волновахского районного отдела государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции в Донецкой области.

Об этом 21 февраля сообщает пресс-центр полиции Донецкой области.

Отмечается, что 19 февраля в отделение полиции обратилась 30-летняя женщина и заявила, что ее мужа, который поехал на собственном автомобиле "Хонда" в оккупированную Макеевку, похитили неизвестные.

"36-летний госслужащий из Волновахи поехал к больным родственникам в Макеевку, где попал в плен, а личный автомобиль "Хонда" был захвачен", - сообщили в полиции.

Полицейские открыли по данному факту два уголовных производства по ч.1 ст. 146 "незаконное лишение свободы или похищение человека" и ч. 3 ст. 289 "незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан" УК.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают местонахождение потерпевшего.

Автомобиль, на котором уехал мужчина, объявили в розыск.

По данным аналитической системы You Control, руководителем Волновахского районного отдела ГИС ГТУЮ в Донецкой области является Валентин Невзоров.

В декларации Невзорова за 2017 указано, что он работает начальником Советского отдела ГИС ТГУЮ в Макеевке Донецкой области.

Также он задекларировал автомобиль Honda 2008 года выпуска.