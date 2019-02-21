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Весной у украинцев дважды будут длинные выходные

Четверг, 21 февраля 2019, 11:11
Весной у украинцев дважды будут длинные выходные

Этой весной в Украине будет три выходных подряд в марте по случаю Международного женского дня и пять выходных подряд на стыке апреля-мая по случаю Пасхи и Дня труда.

8 марта в этом году приходится на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать совокупно три дня.

Пасха придется на 28 апреля, 29 апреля также будет выходным, а работу со вторника 30 апреля Кабинет министров рекомендовал перенести на субботу 11 мая.

 

Следовательно, украинцы смогут отдохнуть с 27 апреля до 1 мая целых пять дней подряд.

Кроме того, 9 мая будет выходным по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая – День памяти и примирения в честь жертв той войны – рабочий.

Дополнительный отдых будет и в июне: по случаю Троицы выходными будут и 16-е, и 17 июня (понедельник), а День Конституции Украины 28 июня придется на пятницу.

Украинская правда
Темы: празднования
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