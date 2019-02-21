СБУ поймала экс-военного, который продавал 2 гранатомета в зоне ООС
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Четверг, 21 февраля 2019, 12:16
Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области бывшего военного, который пытался продать два гранатомета.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Бывший военнослужащий пытался продать два ручных гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в обустроенном в лесопосадке схроне", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину при попытке продажи оружия за 8 тысяч гривен.
"Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Неотложные следственные действия продолжаются.
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