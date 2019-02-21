СБУ поймала экс-военного, который продавал 2 гранатомета в зоне ООС

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Четверг, 21 февраля 2019, 12:16

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области бывшего военного, который пытался продать два гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Бывший военнослужащий пытался продать два ручных гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в обустроенном в лесопосадке схроне", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину при попытке продажи оружия за 8 тысяч гривен. 

 

"Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Неотложные следственные действия продолжаются.

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