СБУ поймала экс-военного, который продавал 2 гранатомета в зоне ООС

Сотрудники СБУ задержали в Донецкой области бывшего военного, который пытался продать два гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Бывший военнослужащий пытался продать два ручных гранатомета РПГ-22, которые незаконно хранил в обустроенном в лесопосадке схроне", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину при попытке продажи оружия за 8 тысяч гривен.

"Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Неотложные следственные действия продолжаются.