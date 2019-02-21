Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С началом весны киевляне смогут оценивать врачей

Четверг, 21 февраля 2019, 11:54

С 1 марта 2019 года киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг – средняя оценка за последние полгода", – рассказал он.

Поворозны уточнил, что киевляне, зарегистрированные в системе Helsi, смогут ознакомиться с рейтингом врачей и по своему усмотрению выбрать того, с кем подписать декларацию или какого узкого специалисту выбрать для консультации.

"Конечно, непосредственный руководитель медицинского учреждения не имеет финансовых рычагов воздействия на врача с учетом его рейтинга. Таким рычагом станет пациент, оценивая работу медика", – отметил столичный чиновник.

"У врача с высоким рейтингом будет больше база пациентов, с которыми подписаны декларации, что непосредственно влияет на его заработную плату. Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним", – пояснил Поворозник.

Он напомнил, что в системе Helsi зарегистрировано 1,5 миллиона киевлян и доступны более 2 тысяч врачей.

Темы: медициназдоровьеКиевреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
медицина
В США одобрили первый безрецептурный противозачаточный препарат
В США изобрели препарат, дающий надежду на замедление болезни Альцгеймера
Во Львове восстановили лицо учительнице из Лисичанска, пострадавшей от обстрела россиян
Последние новости
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
Все новости...
Реклама: