С началом весны киевляне смогут оценивать врачей

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Четверг, 21 февраля 2019, 12:54

С 1 марта 2019 года киевляне смогут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить оценку врачу и оставить текстовый отзыв. После получения десяти и более оценок у врача формируется рейтинг – средняя оценка за последние полгода", – рассказал он.

Поворозны уточнил, что киевляне, зарегистрированные в системе Helsi, смогут ознакомиться с рейтингом врачей и по своему усмотрению выбрать того, с кем подписать декларацию или какого узкого специалисту выбрать для консультации.

"Конечно, непосредственный руководитель медицинского учреждения не имеет финансовых рычагов воздействия на врача с учетом его рейтинга. Таким рычагом станет пациент, оценивая работу медика", – отметил столичный чиновник.

"У врача с высоким рейтингом будет больше база пациентов, с которыми подписаны декларации, что непосредственно влияет на его заработную плату. Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним", – пояснил Поворозник.

Он напомнил, что в системе Helsi зарегистрировано 1,5 миллиона киевлян и доступны более 2 тысяч врачей.

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Темы: медицина здоровье Киев реформы


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