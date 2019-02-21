Скоро украинскую армию усилят модернизированными ЗРК "Тор" и "Куб" – Генштаб

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Четверг, 21 февраля 2019, 13:20

Вооруженные силы Украины находятся на завершающей стадии испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб" и "Тор".

Об этом сообщает в Facebook начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

По его словам, после испытаний ЗРК вернутся в боевой состав подразделений Сухопутных войск.

"Это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", - подчеркнул Муженко.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы оружие


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