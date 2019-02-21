Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скоро украинскую армию усилят модернизированными ЗРК "Тор" и "Куб" – Генштаб

Четверг, 21 февраля 2019, 12:20

Вооруженные силы Украины находятся на завершающей стадии испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб" и "Тор".

Об этом сообщает в Facebook начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

По его словам, после испытаний ЗРК вернутся в боевой состав подразделений Сухопутных войск.

"Это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", - подчеркнул Муженко.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Вооруженные силы
За минувшие сутки произошло около 30 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении
Контранступление ВСУ далеко от провала, еще много борьбы - генерал Милли
Последние новости
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
Все новости...
Реклама: