Скоро украинскую армию усилят модернизированными ЗРК "Тор" и "Куб" – Генштаб
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Четверг, 21 февраля 2019, 13:20
Вооруженные силы Украины находятся на завершающей стадии испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб" и "Тор".
Об этом сообщает в Facebook начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
По его словам, после испытаний ЗРК вернутся в боевой состав подразделений Сухопутных войск.
"Это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", - подчеркнул Муженко.
Украинская правда
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