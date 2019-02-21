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Зеленский дал понять, что не возвращал бы Коломойскому Приватбанк

Четверг, 21 февраля 2019, 12:33

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не планирует возвращать национализированный "ПриватБанк" Игорю Коломойскому в случае победы на выборах президента.

По крайней мере, в этом он заверил бывшего министра финансов Александра Данилюка, написал Данилюк в Facebook.

Команда Зеленского 20 февраля сообщила, что проводит встречи со многими экспертами в сфере экономики – и недавно была встреча с экс-министром финансов Александром Данилюком и экс-министром экономики Айварасом Абромавичюсом.

Данилюк рассказал подробности: "Конечно, инициировал и вопрос национализации ПриватБанка и связей с Коломойским. Получил ответ, что не для того (Зеленский) идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк".

"Надеюсь, это был искренний ответ. Сейчас столько серьезных вызовов и возможностей, будет просто тупо и безответственно променять их "на коврижки". Тех, кто это делает, и так достаточно", – добавил экс-министр финансов.

 
Команда Зеленського

Данилюк сообщил, что кроме экономической тематики говорили с Зеленским о "завершении войны на востоке, работе с западными партнерами, ликвидации влиянии олигархата и обновления государственного аппарата".

Экс-министр финансов посоветовал: ликвидировать СБУ и переформировать ее в контрразведку; реформировать прокуратуру; создать Службу финансовых расследований; изменить модель государственной службы и тому подобное.

Отметим, что предвыборную кампанию шоумена и актера Владимира Зеленского связывают с олигархом Игорем Коломойским.

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Выборы президента состоятся 31 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКоломойскийПриватбанкивыборы президента 2019
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