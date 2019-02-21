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Раскрыта масштабная схема подтасовки медицинских тендеров – ГПУ

Четверг, 21 февраля 2019, 13:07
Раскрыта масштабная схема подтасовки медицинских тендеров – ГПУ

Правоохранители разоблачили межрегиональную коррупционную схему подкупа должностных лиц для подтасовки побед в тендерах на поставку фармпрепаратов в медучреждения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Схема заключалась в том, что представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании", - пишет он.

По словам Лысенко, подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только 2 компании, которые были связаны между собой. С каждого такого тендера врачи получали долю в 5-25% от суммы контракта.

Представитель ГПУ сообщил, что прокуратура Харьковской области уже утвердила первые подозрения в этом уголовном производстве: менеджеру и директору харьковских фармацевтических ООО, которые поставляли лекарства в коммунальные и государственные медучреждения по завышенным ценам.

По его словам, дело возбуждено по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение и дача неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, должностному лицу).

"Сейчас известно как минимум о 2 выигранных тендерах по поставкам в медицинские учреждения в г. Запорожье на общую сумму около 3 млн грн. То есть сумма перечисленных средств лично медработникам составила около 300 тыс. грн", - рассказывает Лысенко.

Он добавил, что сейчас следствие проверяет причастность этих фармкомпаний к подтасовке результатов тендеров еще в десятке медицинских учреждений в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Украинская правда
Темы: медицинакоррупцияГенпрокуратура
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