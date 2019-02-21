Мошенники заработали миллионы на продаже фейковых акций Tesla – прокуратура

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Четверг, 21 февраля 2019, 15:01

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании "Tesla Motors Inc" завладевали средствами граждан, двух человек задержали.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что злоумышленники создали сайт http://tesla-group.com.ua, где поместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации "Tesla".

Кроме того, мошенники зарегистрировали в Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".

"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что ущерб, нанесенный одному из заявителей, составили 120 тысяч долларов.

Во время следственных действий 21 февраля в Одессе двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы, задержали. 

 

Обыски и первоочередные следственные действия продолжаются. 

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (отмывание средств) УК.

Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Прокуратура Киева просит всех, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина" обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Украинская правда

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