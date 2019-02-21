Цена президентства: сколько денег тратят кандидаты на выборы

Журналисты выяснили, что десятки миллионов идут только на политическую рекламу и содержание штаба, однако наибольшие затраты остаются в тени.

Об этом говорится в расследовании "Громадського".

Согласно ему, 44 кандидата не только внесли по 2,5 тысячи гривень залога за участие в выборах, но и тратят немало денег на агитацию, финансировать которую по закону можно только из своего избирательного фонда.

По данным журналистов, больше всего политики платят за рекламу на телевидении, где 1 минута в прайм-тайм на центральных телеканалах стоит от 4 до 350 тысяч гривень.

Реклама на радио дешевле - здесь минута предвыборной рекламы в прайм-тайм обойдется примерно в 600-2400 гривень.

В печатных СМИ стоимость рекламы в топовых общенациональных изданиях стартует от 20 тысяч гривень, в региональных медиа цены ниже. Например, печатные издания Херсонской области, по информации сети "Опора", оценили свои рекламные площади в 3-10 тысяч гривень. В среднем за половину полосы газеты просят около 4 тысяч гривень.

При этом, говорят расследователи, в финансовом отчете потенциальные президенты указывать только те деньги, которые они использовали из избирательного фонда, но туда не попадут реклама и агитация, стартовавшие до официального начала предвыборной кампании.

Узнали журналисты и о теневых расходах кандидатов, не из избирательного фонда. По информации авторов расследования, которую они получили от движения "Чесно", отдельная статья таких расходов - это плата агитаторам, работникам штабов и политтехнологам. По их подсчетам, цена одной розданной газеты в городе - 50 копеек, а в селе - гривня. Зарплаты юристов и других работников штабов могут быть рыночные - 10-15 тысяч гривень. Оплата работы политтехнолога зависит от его опыта и связей. Здесь речь уже о суммах от 15 до 100 тысяч долларов.

Также деньги идут на размещение компромата на конкурентов в СМИ, силовые действия и провокации, на так называемые "ботофермы". По данным программы "Схемы", такие сервисы предлагают создание некачественных аккаунтов по цене от 20 центов до 20 долларов - эти боты могут быть забанены, исключены, удалены - и качественных аккаунтов, которые уже стоят тысячи долларов.

Например, поддержка сети может стоить 3-4 тысячи или 10 тысяч долларов в месяц, в зависимости от того, сколько людей надо охватить ботами.

Расценки также есть за "вброс" информации и ее распространение, "троллинг" оппонентов, запуск нужных месседжей и работу с целевой аудиторией в социальных сетях. Оплата за подобные услуги стартует от 1,5 до 16 тысяч долларов в месяц и выше.

Согласно расследованию, за счет всех "теневых" расходов суммы, которые кандидаты реально используют на предвыборную кампанию, могут быть в полтора-два раза выше тех, о которых они официально отчитаются.

Еще больше потратят кандидаты, которые выйдут во второй тур. Здесь, по подсчетам общественного движения "Чесно", финальные суммы будут начинаться от 50 миллионов долларов.

"Сколько официальных миллионов гривен кандидаты в президенты потратят на эти выборы, станет известно в конце марта. Свои первые отчеты они должны обнародовать за пять, а потом - за два дня до выборов", - резюмируют авторы расследования.

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Напомним: