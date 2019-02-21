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Двое военных подорвались на полигоне

Четверг, 21 февраля 2019, 15:54

На полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы.

Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", – говорится в сообщении.

Предварительные причины ЧП - личное нарушение мер безопасности.

Отмечается, что по данному факту назначено служебное расследование.

"Призываем еще раз: не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах. Это несет опасность!", - предостерегают военные.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеармия
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