В РФ назвали провокацией закрепление в Конституции курса Украины в НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский закон о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО, который вступил в силу в четверг, направлен на уничтожение минских договоренностей.
Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.
По словам Лаврова, принятие подобного закона "повергло его в еще большие сомнения" о желании Украины исполнять Минские договоренности.
"Потому что люди, которые живут на Донбассе... от них требуют воссоединиться в государстве не на основе минских соглашений, а на основе конституции, которая теперь требует вступать в НАТО - это провокация, направленная на прямое уничтожение минских договоренностей", - заявил глава российского МИДа.
Он добавил, что России хотелось бы, чтобы представители Франции и Германии предъявили претензии украинскому руководству по поводу якобы нагнетания обстановки.
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Напомним:
- 19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал в Верховной раде закон о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
- 7 февраля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.
- За внесение в Конституцию изменений, которые закрепляют стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, практически в полном составе проголосовали 6 из 8 депутатских фракций и групп в текущем созыве Рады.