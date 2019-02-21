В РФ назвали провокацией закрепление в Конституции курса Украины в НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский закон о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО, который вступил в силу в четверг, направлен на уничтожение минских договоренностей.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.

По словам Лаврова, принятие подобного закона "повергло его в еще большие сомнения" о желании Украины исполнять Минские договоренности.

"Потому что люди, которые живут на Донбассе... от них требуют воссоединиться в государстве не на основе минских соглашений, а на основе конституции, которая теперь требует вступать в НАТО - это провокация, направленная на прямое уничтожение минских договоренностей", - заявил глава российского МИДа.

Он добавил, что России хотелось бы, чтобы представители Франции и Германии предъявили претензии украинскому руководству по поводу якобы нагнетания обстановки.

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Напомним: