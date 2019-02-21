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В РФ назвали провокацией закрепление в Конституции курса Украины в НАТО

Четверг, 21 февраля 2019, 16:23

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинский закон о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО, который вступил в силу в четверг, направлен на уничтожение минских договоренностей.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, передает ТАСС.

По словам Лаврова, принятие подобного закона "повергло его в еще большие сомнения" о желании Украины исполнять Минские договоренности.

"Потому что люди, которые живут на Донбассе... от них требуют воссоединиться в государстве не на основе минских соглашений, а на основе конституции, которая теперь требует вступать в НАТО - это провокация, направленная на прямое уничтожение минских договоренностей", - заявил глава российского МИДа.

Он добавил, что России хотелось бы, чтобы представители Франции и Германии предъявили претензии украинскому руководству по поводу якобы нагнетания обстановки.

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Напомним:

  • 19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал в Верховной раде закон о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
  • 7 февраля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.
  • За внесение в Конституцию изменений, которые закрепляют стратегический курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, практически в полном составе проголосовали 6 из 8 депутатских фракций и групп в текущем созыве Рады.

Темы: РосcияЛавровУкраинаКонституцияНАТО
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