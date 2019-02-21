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"Шахтер" крупно проиграл "Айнтрахту" и покидает Лигу Европы

Четверг, 21 февраля 2019, 21:18
Шахтер крупно проиграл Айнтрахту и покидает Лигу Европы
Шахтер

Донецкий "Шахтер" в матче 1/16 финала Лиги Европы уступил в Германии "Айнтрахту" со счетом 1:4 и оставляет еврокубковый турнир.

Напомним, что первый матч в Харькове завершился с ничейным счетом 2:2.

В первые 45-ть минут ответного матча "горняки" ничем не проявили себя в атаке за исключением удара Жуниора Мораеса, что парировал вратарь "Айнтрахта". Хозяева поля забили в ворота "Шахтера" два гола.

На 23-й минуте Лука Йович после паса с фланга легко переиграл Андрея Пятова ударом с десяти метров - 1: 0. Через четыре минуты счет стал 2:0 в пользу "Айнтрахта". Мяч попал в руку в штафной Николаю Матвиенко, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Себастьян Аллер.

На 63-й минуте "Шахтер" возобновил интригу в матче. После паса Исмаили Мораес ударом в одно касание пробил Кевина Траппа - 2:1. В следующие десять минут ворота "Айнтрахта" дважды спасала перекладина после ударов Марлоса и Тайсона.

Немецкая же команда забила третий гол. На 80-й минуте после обрезки Марлоса в атаке вышел выход три в два в ворота "Шахтера" и Аллер оформил дубль, переиграв Пятова, который несколько раньше вышел из ворот.

На 88-й минуте "Айнтрахт" добил "Шахтера". Ребич ударом метров с 19-ти отправил мяч в нижний угол ворот Пятова - 4:1. Мог "Айнтрахт" завершить эту игру и с более крупным счетом, но донецкую команду несколько раз выручил Пятов.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: Шахтерфутбол
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