В "Cхемах" рассказали, что за их журналистом следят охранники Ахметова

Охранники олигарха Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы".

Об этом сообщают журналисты программы.

"Начиная с сентября 2018 года, несколько одних и тех же автомобилей регулярно ездят вслед за редакционным авто "Схем", когда группа выезжает на съемки в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей. Слежение происходит как в правительственных кварталах Киева, так и за городом и возле аэропорта Жуляны", - говорится в сообщении.

Все авто, которые, по утверждениям журналистов, следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс". Ее конечный бенефициарный владелец - Ринат Ахметов.

"Редакция убеждена, что такие действия направлены на препятствование нашей деятельности. Ведь мы ранее неоднократно рассказывали о связи самого олигарха Ахметова, о том, как он сохранил свои позиции и при постмайданной власти, и продолжаем фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства" , - считают в "Схемах".

"Редакция придает этому факту огласку, поскольку, во-первых, истинные намерения этих людей неизвестны, а во-вторых, есть надежда, что после этого давление прекратится и наши журналисты смогут в дальнейшем беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности, в частности, исследуя связи самого Ахметова с украинскими чиновниками", - пояснила главный редактор программы Наталья Седлецкая.

После просмотра видео с охранниками олигарха, юристы заявили журналистам, что видят в этих фактах признаки препятствования журналистской деятельности, что является статьей Уголовного кодекса.

"Когда журналистская группа делает свою работу и ведет журналистское расследование или снимает, такое постоянное наблюдение может быть формой морального психологического воздействия для того, чтобы помешать снять определенный материал", - сказал директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

"Можно писать заявление в соответствии с частью второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает именно влияние на работу журналиста с целью препятствования его профессиональной деятельности", - добавила адвокат Института развития региональной прессы Людмила Панкратова.

"Схемы" обратились в пресс-службу Рината Ахметова с вопросами о причине слежения охранников олигарха за журналистами. Однако журналисты не получили никакого ответа к моменту публикации материала.