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Волкер презентовал сайт об агрессии России в Украине

Пятница, 22 февраля 2019, 01:38

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

Об этом он написал в twitter.

"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине", - написал Волкер.

"После украинской революции достоинства 2013-2014 гг. (она же Евромайдан) Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта", - указывается на сайте.

На страницах сайта изложена хронология событий от оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2104 году и захвата россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Указані последствия этих событий для мирного населения и инфрастурктуры, перечислены другие гибридные методы войны против Украины, к которым прибегает Россия, и тому подобное.

"Россия несет прямую ответственность за боль и страдания в Украине", - подчеркивается на главной странице сайта.

Напоминаем:

  • Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысячи.
  • Из этого числа около 13000 - погибли (3320 - гражданские, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 г., 4000 украинских военных и 5,5 тысячи представителей вооруженных формирований).
  • Еще 27,5-30 тысяч человек ранены (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских сил и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований)

Темы: ДонбассКрымоккупацияРосcияСША
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